    Roche-Chef stellt mittelfristig weiteres Wachstum in Aussicht

    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche sieht sich auch über 2025 hinaus gut aufgestellt. Konzernchef Thomas Schinecker erwartet auch für 2026 und darüber hinaus anhaltend "gutes Wachstum", wie er am Donnerstag in einer Analystenkonferenz sagte.

    Man werde bis 2028 von den bereits zugelassenen Mitteln profitieren, bevor dann in Richtung Ende der Dekade von den neuen Kandidaten die ersten zugelassen sein und das Wachstum stützen sollten. Dass Roche an das eigene Wachstum glaubt, zeigte auch die am Donnerstagmorgen erhöhte Gewinnprognose für das laufende Jahr. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch die disziplinierte Kostenkontrolle des Konzerns, so Schinecker.

    Nicht nur beim Gewinn zeigte sich der Pharmariese zuversichtlicher; auch was die Umsatzerosion durch Nachahmerpräparate betrifft, rechnet Roche nun mit einer geringeren Belastung als noch zum Halbjahr. Gemäß der neuen Annahme soll die Umsatzerosion im Gesamtjahr 2025 bei 0,8 statt bei 1 Milliarde Franken liegen. Der Großteil dieser Einbußen dürfte im laufenden vierten Quartal anfallen - dies vor allem wegen neuen Nachahmer-Produkten für das Rheuma-Mittel Actemra.

    Mit Blick auf das Augenmittel Vabysmo und das MS-Mittel Ocrevus versuchte das Management die Sorgen der Analysten zu beschwichtigen. Die Marktreaktion auf die Zahlen ist ziemlich stark negativ, da die beiden Mittel zusammen mit dem Blutermittel Hemlibra die Erwartungen der Experten nicht ganz erfüllen konnten.

    Für alle drei Medikamente macht die Pharma-Chefin Teresa Graham deutlich, dass sie mit einem anhaltend starken Wachstum rechne. So sagte sie etwa über Vabysmo, es sei nach wie vor die neue Standardtherapie und werde als solche weiter steigende Umsätze sehen./hr/uh/AWP/nas

    Roche Holding

    -2,80 %
    -0,67 %
    +4,04 %
    +9,47 %
    +3,70 %
    -9,58 %
    +9,00 %
    +23,33 %
    +114,81 %
    ISIN:CH0012032048WKN:855167

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 293,6 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -0,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 206,31 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 314,00CHF was eine Bandbreite von -21,68 %/+6,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



