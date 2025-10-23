LEPAS veranstaltet seinen ersten öffentlichen Sicherheitstest, bei dem „elegantes Fahren" durch Sicherheit definiert wird

WUHU, China, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Wie sollte Eleganz in der neuen Ära der intelligenten Elektrifizierung definiert werden? Als neue Energiemarke unter der Chery Group positioniert sich LEPAS als „bevorzugte Marke für elegantes Mobilitätsleben" und leistet Pionierarbeit für eine neue Kategorie des „eleganten Fahrens". Sicherheit ist der Eckpfeiler des eleganten Fahrens. Am 20. Oktober, während des Chery International User Summit 2025, veranstaltete LEPAS seinen ersten öffentlichen Sicherheitstest im Chery Longshan Test Center in Wuhu, der für Medien und Händler aus aller Welt zugänglich war – ein Beweis dafür, dass wahre Eleganz auf kompromissloser Sicherheit beruht.

Das robuste Sicherheitssystem der Chery Group folgt den Prinzipien „Alle Menschen, alle Prozesse, alle Szenarien, alle Richtungen und alle Märkte". Es umfasst 127 Sicherheitsentwicklungsstandards und erreicht eine CAE-Simulationsgenauigkeit von über 95 %. Der LEPAS erfüllt die Fünf-Sterne-Norm des Euro NCAP 2026 und zeichnet sich durch ein Frontalaufprallkonzept mit drei Pfaden sowie einen Bodenaufbau mit 8 Längs- und 5 Querstreifen aus. Mit 75 % hochfestem Stahl und Aluminium sowie 10 Airbags gewährleistet die Marke einen umfassenden Insassenschutz und optimiert gleichzeitig das Wat- und Überschlagverhalten für globale Bedingungen.