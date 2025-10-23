Dax legt etwas zu - Siemens-Energy-Aktien gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.208 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start knapp über dem Vortagesniveau rutschte der Dax zunächst ins Minus. Am Nachmittag konnte er die Verluste wieder abbauen und ins Plus drehen.



"Mit den gestern Abend veröffentlichten Zahlen vom Softwarekonzern SAP konnten die Anleger nicht wirklich etwas anfangen", kommentierte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Es sind wie in den USA nach den Netflix- und Tesla-Bilanzen auch hierzulande die Sorgen, dass der Höhepunkt in der Wachstumsdynamik der großen Technologieunternehmen erreicht sein könnte." Die Selbstverständlichkeit, mit der in der Vergangenheit hohe Erwartungen immer noch pulverisiert werden konnten, scheine den derzeit berichtenden Firmen erst einmal abhanden gekommen zu sein, so Romar.





