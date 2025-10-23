Der Börsen-Tag
SDAX glänzt mit starkem Plus, während TecDAX und MDAX schwächeln
Die heutigen Börsenbewegungen zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächeln MDAX und TecDAX. Besonders der SDAX glänzt, während die US-Indizes stabil bleiben.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,20% und steht aktuell bei 24.197,96 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnet der MDAX einen leichten Rückgang von 0,16% und notiert bei 29.950,36 Punkten. Der SDAX hingegen zeigt eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 0,95% und erreicht 17.248,23 Punkte. Der TecDAX muss einen Rückgang von 0,33% hinnehmen und steht bei 3.736,37 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt der Dow Jones eine minimale positive Veränderung von 0,02% und notiert bei 46.601,23 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Anstieg von 0,28% und steht bei 6.719,49 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der SDAX mit einem deutlichen Plus hervorsticht, während der TecDAX und der MDAX leichte Verluste hinnehmen müssen. Die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigen hingegen eine stabile bis leicht positive Entwicklung.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.61% an, gefolgt von Fresenius mit 1.86% und SAP, das um 1.84% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX negative Entwicklungen. Deutsche Telekom fiel um 2.20%, gefolgt von Infineon Technologies mit einem Rückgang von 2.02% und Vonovia, das um 1.18% nachgab. Diese Werte belasten das Gesamtbild des DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Porsche AG mit einem beeindruckenden Anstieg von 4.18% hervor, während K+S um 3.65% und Aurubis um 2.65% zulegten. Diese Werte zeigen eine starke Performance im MDAX.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite stehen die MDAX Flopwerte, angeführt von Delivery Hero mit einem Rückgang von 2.85%. ThyssenKrupp fiel um 3.20% und RENK Group verzeichnete einen Rückgang von 3.39%. Diese Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Position zu halten.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigt ATOSS Software mit einem Anstieg von 12.57% die beste Performance, gefolgt von Schaeffler mit 7.54% und LPKF Laser & Electronics, das um 3.78% zulegte. Diese Werte heben sich deutlich ab.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit STRATEC, das um 6.81% fiel, gefolgt von SFC Energy mit einem Rückgang von 3.44% und Amadeus FiRe, das um 2.55% nachgab. Diese Unternehmen stehen unter Druck.
TecDAX TopwerteIm TecDAX dominiert ATOSS Software erneut mit einem Anstieg von 12.57%, während Evotec um 2.14% und SAP um 1.84% zulegten. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Technologiebereich.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX Flopwerte umfassen Infineon Technologies mit einem Rückgang von 2.02%, Elmos Semiconductor, das um 2.16% fiel, und Deutsche Telekom mit einem Rückgang von 2.20%. Diese Unternehmen kämpfen mit negativen Trends.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sticht Honeywell International mit einem Anstieg von 7.43% hervor, gefolgt von 3M mit 2.02% und Chevron Corporation, das um 1.11% zulegte. Diese Werte zeigen eine solide Performance.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones umfassen The Home Depot mit einem Rückgang von 1.56%, Verizon Communications, das um 2.50% fiel, und IBM mit einem Rückgang von 2.56%. Diese Unternehmen stehen unter Druck.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Las Vegas Sands mit einem Anstieg von 12.31%, gefolgt von West Pharmaceutical Services mit 11.86% und Dow, das um 10.39% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind weniger erfreulich, angeführt von Centene mit einem Rückgang von 7.02%, gefolgt von Super Micro Computer, das um 6.57% fiel, und Expedia Group mit einem Rückgang von 4.99%. Diese Unternehmen haben mit Herausforderungen zu kämpfen.
