Porsche AG Aktie klettert deutlich - 23.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Porsche AG Aktie. Mit einer Performance von +4,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Porsche AG investiert war, konnte einen Gewinn von +4,19 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche AG Aktie damit um +5,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche AG -25,80 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Porsche AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,71 % 1 Monat +6,01 % 3 Monate +4,19 % 1 Jahr -35,56 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,63 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Börsenbewegungen zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächeln MDAX und TecDAX. Besonders der SDAX glänzt, während die US-Indizes stabil bleiben.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.