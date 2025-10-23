    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen fallen wegen Sanktionen gegen Russland.
    • T-Note-Future sank um 0,26 Prozent auf 113,50 Punkte.
    • Rendite 10-jähriger Anleihe stieg auf 3,99 Prozent.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Die US-Sanktionen gegen Russland verstärken Inflationsgefahren und belasteten die Staatsanleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,26 Prozent auf 113,50 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 3,99 Prozent.

    Erstmals in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hatte die US-Regierung am Mittwochabend neue Sanktionen direkt gegen Russland verhängt. Diese richten sich gegen den russischen Staatskonzern Rosneft und Lukoil. Außerdem seien Tochterunternehmen der beiden Konzerne in Russland betroffen. Die Ölpreise legten daraufhin deutlich zu. Sollten sie dauerhaft erhöht bleiben, könnte dies die Möglichkeit der US-Notenbank Fed beschränken, die Leitzinsen zu senken. Dies stützte die Anleihen.

    Mit Spannung erwartet werden die US-Verbraucherpreise, die am Freitag anstehen. Mit der Veröffentlichung wird allerdings eine Ausnahme gemacht, da die Daten für die Auszahlung von Sozialleistungen benötigt werden. Ansonsten ist ein Ende des Shutdowns nicht in Sicht. Die US-Notenbank muss also weiterhin auf die besonders wichtigen Arbeitsmarktdaten verzichten./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
