DZ BANK stuft Tesla auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Zahlen zum dritten Quartal von 190 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Elektroautobauers biete "Licht und Schatten", schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt nicht, dass sich die jüngste Auslieferungsdynamik wegen des Wegfalls von US-Förderungen zeitnah wiederholen lässt. Dennoch erhöhte er den fairen Wert wegen angepasster Parameter, da die Aktie am Kapitalmarkt längst als Technologietitel wahrgenommen werde. Die Monetarisierung der wesentlichen Zukunftsthemen Robotaxi und humaniode Roboter lasse aber weiter auf sich warten./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 372,8EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
