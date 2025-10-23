Pariser Gericht verurteilt Totalenergies wegen Greenwashing

"Dieser Sieg markiert einen Wendepunkt für den Verbraucherschutz, den Klimaschutz und den Kampf gegen Greenwashing-Praktiken", teilte die Umweltschutzorganisation Greenpeace France als eine der Klägerinnen mit. "Es ist weltweit das erste Mal, dass ein großes Öl- und Gasunternehmen gerichtlich verurteilt wurde, weil es die Öffentlichkeit getäuscht hat, indem es sein Image in Bezug auf seinen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel grün gewaschen hat."

PARIS (dpa-AFX) - Ein Gericht in Paris hat den französischen Energieriesen Totalenergies wegen irreführender Informationen über die eigenen Umweltverpflichtungen und die Klimastrategie verurteilt. Bei den Behauptungen zum Ziel von Totalenergies, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen und eine wichtige Rolle in der Energiewende zu spielen, handele es sich um irreführende Geschäftspraktiken, urteilte das Gericht. Umweltverbände hatten gegen den Energiekonzern wegen Greenwashing geklagt.

Der bisher primär auf die Förderung von Öl und Gas konzentrierte Konzern verwies in einer Reaktion auf seinen Einsatz für die Energiewende. Seit 2020 habe der Konzern seine Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auf ein Volumen von rund 30 Atomkraftwerken gesteigert. Alleine in Frankreich habe Totalenergies seit 2020 rund vier Milliarden Euro in die Energiewende investiert.

Der Konzern erklärte auf Anfrage, dass er die vom Gericht bemängelten Informationen von seiner Internetseite entfernt. Er muss nun 8.000 Euro an die drei klagenden Verbände zahlen./evs/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 54,16 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 18:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %. Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 119,22 Mrd.. TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9453. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der TotalEnergies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,65 %/+29,56 % bedeutet.



