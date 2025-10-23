Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose
- Vinci verzeichnet Q3-Wachstum: Erlöse steigen 5%
- Umsatz in 9 Monaten: 54,3 Mrd. Euro, +3,7% zum Vorjahr
- Stärkeres Wachstum außerhalb Frankreichs, Bau schwächer
NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Vinci hat im dritten Quartal weiteres Wachstum verzeichnet. So stiegen die Erlöse um knapp fünf Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Nanterre mitteilte. Das war etwas besser als von Analysten erwartet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Umsätze auf 54,3 Milliarden Euro, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei verzeichnete Vinci in seinen Geschäften außerhalb Frankreichs insgesamt ein stärkeres Wachstum.
Zur Entwicklung trugen alle Bereiche bei, das Energie- wie auch das Konzessionsgeschäft waren dabei die Treiber. Ein schwächeres Wachstum zeigte unterdessen das Baugeschäft, das den größten Umsatzbeitrag leistet. Ergebniszahlen nannte Vinci zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresprognose wurde jedoch bekräftigt. Dabei kann Vinci auf ein stärkeres Auftragsbuch blicken, das um sechs Prozent wuchs, obwohl das Neugeschäft per Ende September leicht um drei Prozent zurückging./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 124,4 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 18:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +3,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 72,81 Mrd..
Vinci zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +3,79 %/+15,77 % bedeutet.
