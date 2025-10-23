AKTIEN IM FOKUS 2
Lufthansa auf tiefstem Stand seit Juni - Ölpreis und Analyst
- Ölpreis steigt, belastet europäische Airlines stark.
- Lufthansa-Aktien fallen um 2,1 Prozent auf Tiefstand.
- Citigroup gibt Kaufempfehlung für Lufthansa auf.
(neu: Ölpreis als Belastungsfaktor, Formulierungen und Gliederung angepasst)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Neben dem steigenden Ölpreis hat am Donnerstag auch ein Branchenkommentar der Citigroup die Blicke der Anleger auf Aktien europäischer Airlines gelenkt. Die Papiere der Lufthansa rutschten um 2,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni ab.
Der wegen der Treibstoffkosten wichtige Ölpreis wurde am Donnerstag von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen angetrieben. Hinzu kam, dass Citigroup-Analyst Conor Dwyer seine Kaufempfehlung für die Lufthansa aufgegeben hatte, da er die Papiere mittlerweile für fair bewertet hält. Er setzt auf die Papiere der Fluggesellschafts-Holding IAG und auf den Billigflieger Ryanair , die fortan seine einzigen verbleibenden Kaufempfehlungen sind.
Die Airlines zeigten nach Jahren der Unterinvestition wieder Ausgabebereitschaft, so Dwyer. Der größte Teil der insgesamt in der Branche zur Verfügung stehenden freien Mittel (bereinigte freie Cashflows 2026 bis 2028) konzentrierten sich bei IAG und Ryanair. Sie könnten sich die Investitionen also komfortabel leisten.
Ein Hintertürchen für steigende Lufthansa-Kurse ließ Dwyer in seiner Studie jedoch offen: Sollte die Fluggesellschaft ihr Margenziel von 8 bis 10 Prozent erreichen, könnte sich der Kurs in einem optimistischen Szenario verdoppeln, so Dwyer. Im "Bullen-Szenario" von 9 Prozent ausgehend, hält er dann sogar 16 Euro für möglich. Am Donnerstag war der Kurs knapp unter 7 Euro aus dem Handel gegangen./ag/bek/mis/tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 7,018 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 18:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,39 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -28,88 %/-0,43 % bedeutet.
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...