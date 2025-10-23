    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Lufthansa auf tiefstem Stand seit Juni - Ölpreis und Analyst

    • Ölpreis steigt, belastet europäische Airlines stark.
    • Lufthansa-Aktien fallen um 2,1 Prozent auf Tiefstand.
    • Citigroup gibt Kaufempfehlung für Lufthansa auf.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Ölpreis als Belastungsfaktor, Formulierungen und Gliederung angepasst)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Neben dem steigenden Ölpreis hat am Donnerstag auch ein Branchenkommentar der Citigroup die Blicke der Anleger auf Aktien europäischer Airlines gelenkt. Die Papiere der Lufthansa rutschten um 2,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni ab.

    Der wegen der Treibstoffkosten wichtige Ölpreis wurde am Donnerstag von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen angetrieben. Hinzu kam, dass Citigroup-Analyst Conor Dwyer seine Kaufempfehlung für die Lufthansa aufgegeben hatte, da er die Papiere mittlerweile für fair bewertet hält. Er setzt auf die Papiere der Fluggesellschafts-Holding IAG und auf den Billigflieger Ryanair , die fortan seine einzigen verbleibenden Kaufempfehlungen sind.

    Die Airlines zeigten nach Jahren der Unterinvestition wieder Ausgabebereitschaft, so Dwyer. Der größte Teil der insgesamt in der Branche zur Verfügung stehenden freien Mittel (bereinigte freie Cashflows 2026 bis 2028) konzentrierten sich bei IAG und Ryanair. Sie könnten sich die Investitionen also komfortabel leisten.

    Ein Hintertürchen für steigende Lufthansa-Kurse ließ Dwyer in seiner Studie jedoch offen: Sollte die Fluggesellschaft ihr Margenziel von 8 bis 10 Prozent erreichen, könnte sich der Kurs in einem optimistischen Szenario verdoppeln, so Dwyer. Im "Bullen-Szenario" von 9 Prozent ausgehend, hält er dann sogar 16 Euro für möglich. Am Donnerstag war der Kurs knapp unter 7 Euro aus dem Handel gegangen./ag/bek/mis/tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 7,018 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 18:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,39 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -28,88 %/-0,43 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
