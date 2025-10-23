    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie sackt ab - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -4,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -4,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -3,58 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +4,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +277,30 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,34 %
    1 Monat -6,59 %
    3 Monate -3,58 %
    1 Jahr +257,20 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,59 Mrd.EUR wert.

    Dax windet sich mit SAP ins Plus


    Der deutsche Aktienmarkt hat einen durchwachsenen Handelstag am Donnerstag mit positivem Vorzeichen beendet. Eine erfreuliche Wendung beim Schwergewicht SAP nach dessen Quartalsbilanz trug dazu bei, dass der Leitindex auf seine Vortagsschwäche ein …

    SDAX glänzt mit starkem Plus, während TecDAX und MDAX schwächeln


    Die heutigen Börsenbewegungen zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächeln MDAX und TecDAX. Besonders der SDAX glänzt, während die US-Indizes stabil bleiben.

    Renk schwach - durchwachsene Aussagen


    Nach dem bislang besonders guten Lauf in diesem Jahr sind die Aktien von Renk am Donnerstag im Rüstungsbereich negativ aufgefallen. Ein Experte verwies auf durchwachsene Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten zu den bald …

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    RENK Group

    -3,04 %
    +6,17 %
    -6,29 %
    -3,64 %
    +260,31 %
    +303,24 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    RSS-Feed abonnieren

