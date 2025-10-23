RENK Group Aktie sackt ab - 23.10.2025

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -3,58 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -4,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +4,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +277,30 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,34 % 1 Monat -6,59 % 3 Monate -3,58 % 1 Jahr +257,20 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,59 Mrd.EUR wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat einen durchwachsenen Handelstag am Donnerstag mit positivem Vorzeichen beendet. Eine erfreuliche Wendung beim Schwergewicht SAP nach dessen Quartalsbilanz trug dazu bei, dass der Leitindex auf seine Vortagsschwäche ein …

Die heutigen Börsenbewegungen zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächeln MDAX und TecDAX. Besonders der SDAX glänzt, während die US-Indizes stabil bleiben.

Nach dem bislang besonders guten Lauf in diesem Jahr sind die Aktien von Renk am Donnerstag im Rüstungsbereich negativ aufgefallen. Ein Experte verwies auf durchwachsene Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten zu den bald …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.