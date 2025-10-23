    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 18:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 64
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm …