Valour Inc. bringt Sky (SKY) ETP an der Spotlight-Börse auf den Markt und erreicht damit 100 gelistete ETPs

100. gelisteter ETP: Valour Sky (SKY) SEK ETP (ISIN CH1108681516) ist jetzt an der schwedischen Spotlight-Börse notiert und markiert damit das hundertste börsengehandelte Produkt von Valour in Europa.





Valour Sky (SKY) SEK ETP (ISIN CH1108681516) ist jetzt an der schwedischen Spotlight-Börse notiert und markiert damit das hundertste börsengehandelte Produkt von Valour in Europa. Darum handelt es sich bei SKY: SKY ist der Governance-Token des Sky-Ökosystems, dem Nachfolger von MakerDAO, der zur Abstimmung über Parameter und Roadmap-Entscheidungen für seine Stablecoin- und besicherte Kreditvergabestruktur verwendet wird. Das ETP bietet Anlegern einen regulierten Zugang zu einem Blue-Chip-DeFi-Governance-Wert.





SKY ist der Governance-Token des Sky-Ökosystems, dem Nachfolger von MakerDAO, der zur Abstimmung über Parameter und Roadmap-Entscheidungen für seine Stablecoin- und besicherte Kreditvergabestruktur verwendet wird. Das ETP bietet Anlegern einen regulierten Zugang zu einem Blue-Chip-DeFi-Governance-Wert. Meilenstein und Führung: Mit dieser Notierung erreicht Valour sein Jahresendziel von hundert ETPs und verfügt weiterhin über die weltweit größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte an wichtigen Handelsplätzen, darunter Spotlight, Börse Frankfurt , SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange und Euronext.

TORONTO, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), ihr 100. börsengehandeltes Produkt an der schwedischen Spotlight-Börse notiert hat:

Valour Sky (SKY) SEK ETP - ISIN: CH1108681516



Informationen zu SKY

SKY ist der Governance-Token des Sky-Ökosystems (Nachfolger von MakerDAO) und wird für die Teilnahme an der Protokoll-Governance innerhalb der Stablecoin- und besicherten Kreditvergabestruktur der Plattform benötigt. Die Inhaber helfen dabei, wichtige Parameter und Roadmap-Entscheidungen für das Ökosystem zu steuern, das sich auf robuste, überbesicherte Stablecoin-Mechanismen und die Integration realer Vermögenswerte in die dezentrale Finanzwelt konzentriert.

Mit der Notierung des Valour Sky (SKY) SEK ETP erreicht Valour 100 notierte ETPs an europäischen Börsen und festigt damit seine Position als Emittent mit der weltweit größten Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte.

100 ETP-Meilenstein erreicht

Mit der heutigen Notierung hat Valour sein Jahresziel von 100 notierten ETPs erreicht. Valour bietet weiterhin die größte Auswahl der Welt an ETPs für digitale Vermögenswerte an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen, darunter Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz), London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam). Das Angebot umfasst Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, modulare Datenverfügbarkeit, Tokenisierungsinfrastruktur, Gaming- und Creator-Ökosysteme sowie Community-Tokens, die ein diversifiziertes Engagement innerhalb regulierter Marktbereiche ermöglichen.