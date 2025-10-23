UBS stuft WALMART auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 110 auf 122 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern Walmart biete Lieferanten und Wiederverkäufern über seine Scintilla-Plattform Zugriff auf seine Daten, schrieb Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut seinem Basisszenario schätzt er, dass die Umsätze aus der Datenmonetarisierung bis 2029 auf rund 2,1 Milliarden Dollar steigen könnten, von rund 400 Millionen Dollar im Jahr 2024./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 91,49EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 19:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Lasser
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 122
Kursziel alt: 110
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
