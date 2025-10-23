BVMW unterstützt Kritik des Bundeskanzlers an der EU-Lieferkettenrichtlinie

Berlin (ots) - Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) begrüßt

ausdrücklich die Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der Entscheidung des

Europäischen Parlaments, die geplante Entschärfung der europäischen

Lieferkettenrichtlinie abzulehnen.



"Die Lieferkettenrichtlinie in ihrer derzeitigen Form ist ein massiver

Wettbewerbsnachteil für die deutsche und europäische Wirtschaft - insbesondere

für kleine und mittlere Unternehmen", erklärte BVMW-Bundesgeschäftsführer

Christoph Ahlhaus. "Während Unternehmen außerhalb Europas weitgehend unreguliert

agieren können, werden unsere mittelständischen Betriebe mit immer neuen

bürokratischen Auflagen belastet. Das gefährdet Arbeitsplätze, Innovationskraft

und Standorte in Deutschland und Europa."





Der BVMW warnt seit Langem vor den wirtschaftlichen Folgen überzogener

regulatorischer Eingriffe in die Lieferketten. Viele mittelständische Betriebe

sehen sich außerstande, die umfassenden Berichtspflichten und Haftungsrisiken zu

erfüllen. Die Konsequenzen seien absehbar: Firmenverlagerungen,

Betriebsschließungen und ein Verlust von Wettbewerbsfähigkeit auf den

Weltmärkten.



"Wir danken dem Bundeskanzler für sein Eintreten für mittelständische

Unternehmen und schließen uns seinem Appell an das EU-Parlament nachdrücklich

an, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken", so Ahlhaus weiter. "Europa

braucht jetzt weniger Ideologie und mehr Realitätssinn. Nur mit einer

wirtschaftsfreundlichen Regulierung können wir Wachstum, Beschäftigung und

Wohlstand in der EU sichern."



Der BVMW fordert eine Abschwächung der europäischen Lieferkettenrichtlinie und

eine ersatzlose Streichung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

mit dem Ziel, den bürokratischen Aufwand zu reduzieren und mittelständische

Unternehmen von unverhältnismäßigen Haftungsrisiken zu entlasten.



