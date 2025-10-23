    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    BVMW unterstützt Kritik des Bundeskanzlers an der EU-Lieferkettenrichtlinie

    Berlin (ots) - Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) begrüßt
    ausdrücklich die Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der Entscheidung des
    Europäischen Parlaments, die geplante Entschärfung der europäischen
    Lieferkettenrichtlinie abzulehnen.

    "Die Lieferkettenrichtlinie in ihrer derzeitigen Form ist ein massiver
    Wettbewerbsnachteil für die deutsche und europäische Wirtschaft - insbesondere
    für kleine und mittlere Unternehmen", erklärte BVMW-Bundesgeschäftsführer
    Christoph Ahlhaus. "Während Unternehmen außerhalb Europas weitgehend unreguliert
    agieren können, werden unsere mittelständischen Betriebe mit immer neuen
    bürokratischen Auflagen belastet. Das gefährdet Arbeitsplätze, Innovationskraft
    und Standorte in Deutschland und Europa."

    Der BVMW warnt seit Langem vor den wirtschaftlichen Folgen überzogener
    regulatorischer Eingriffe in die Lieferketten. Viele mittelständische Betriebe
    sehen sich außerstande, die umfassenden Berichtspflichten und Haftungsrisiken zu
    erfüllen. Die Konsequenzen seien absehbar: Firmenverlagerungen,
    Betriebsschließungen und ein Verlust von Wettbewerbsfähigkeit auf den
    Weltmärkten.

    "Wir danken dem Bundeskanzler für sein Eintreten für mittelständische
    Unternehmen und schließen uns seinem Appell an das EU-Parlament nachdrücklich
    an, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken", so Ahlhaus weiter. "Europa
    braucht jetzt weniger Ideologie und mehr Realitätssinn. Nur mit einer
    wirtschaftsfreundlichen Regulierung können wir Wachstum, Beschäftigung und
    Wohlstand in der EU sichern."

    Der BVMW fordert eine Abschwächung der europäischen Lieferkettenrichtlinie und
    eine ersatzlose Streichung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
    mit dem Ziel, den bürokratischen Aufwand zu reduzieren und mittelständische
    Unternehmen von unverhältnismäßigen Haftungsrisiken zu entlasten.

    Über den Verband

    Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
    branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.

    Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.de

    Pressekontakt:

    Lutz Kordges
    Potsdamer Straße 7
    10785 Berlin
    Telefon: 030 533206-302
    mailto:presse@bvmw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6144073
    OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.




