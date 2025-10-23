    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    HENSOLDT: Höhere Book-to-Bill-Erwartung & Umsatzprognose

    HENSOLDT AG hebt seine Prognosen an und erwartet nun ein stärkeres Wachstum, gestützt durch neue Aufträge und parlamentarische Freigaben.

    Foto: Britta Pedersen - dpa
    • HENSOLDT AG hebt die Erwartung für das Book-to-Bill-Verhältnis von ca. 1,2x auf 1,6x bis 1,9x des Umsatzes an.
    • Der Umsatz wird auf ca. 2.500 Mio. EUR konkretisiert, im Vergleich zur vorherigen Bandbreite von 2.500–2.600 Mio. EUR.
    • Die bereinigte EBITDA-Marge wird auf 18% oder höher konkretisiert.
    • Die Anpassungen basieren auf parlamentarischen Freigaben für Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr und erwarteten Auftragseingängen.
    • Die aktualisierte Guidance steht unter den üblichen Annahmen und Risiken, einschließlich behördlicher Genehmigungen und geopolitischen Rahmenbedingungen.
    • HENSOLDT übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2025, bei HENSOLDT ist am 07.11.2025.

    Der Kurs von HENSOLDT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 101,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,39 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.006,63PKT (-0,25 %).


    HENSOLDT

    +1,27 %
    +4,29 %
    +1,99 %
    -1,29 %
    +210,01 %
    +327,90 %
    +831,78 %
    +499,10 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000





