HENSOLDT: Höhere Book-to-Bill-Erwartung & Umsatzprognose
HENSOLDT AG hebt seine Prognosen an und erwartet nun ein stärkeres Wachstum, gestützt durch neue Aufträge und parlamentarische Freigaben.
Foto: Britta Pedersen - dpa
- HENSOLDT AG hebt die Erwartung für das Book-to-Bill-Verhältnis von ca. 1,2x auf 1,6x bis 1,9x des Umsatzes an.
- Der Umsatz wird auf ca. 2.500 Mio. EUR konkretisiert, im Vergleich zur vorherigen Bandbreite von 2.500–2.600 Mio. EUR.
- Die bereinigte EBITDA-Marge wird auf 18% oder höher konkretisiert.
- Die Anpassungen basieren auf parlamentarischen Freigaben für Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr und erwarteten Auftragseingängen.
- Die aktualisierte Guidance steht unter den üblichen Annahmen und Risiken, einschließlich behördlicher Genehmigungen und geopolitischen Rahmenbedingungen.
- HENSOLDT übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2025, bei HENSOLDT ist am 07.11.2025.
