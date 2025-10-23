Börsen Update USA - 23.10. - US Tech 100 stark +0,98 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.782,64 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Honeywell International +7,03 %, IBM +3,73 %, 3M +2,41 %, American Express +1,31 %, Goldman Sachs Group +1,26 %

Flop-Werte: Verizon Communications -3,04 %, Coca-Cola -1,38 %, The Home Depot -0,97 %, McDonald's -0,94 %, Walmart -0,87 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.128,11 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Honeywell International +7,03 %, Warner Bros. Discovery (A) +4,52 %, AppLovin Registered (A) +4,43 %, Applied Materials +4,16 %, Diamondback Energy +4,12 %

Flop-Werte: Roper Technologies -6,17 %, Old Dominion Freight Line -3,64 %, T-Mobile US -3,60 %, O'Reilly Automotive -3,43 %, Regeneron Pharmaceuticals -2,25 %

Der S&P 500 steht bei 6.746,13 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.

Top-Werte: West Pharmaceutical Services +11,40 %, Dow +11,35 %, Valero Energy +7,80 %, APA Corporation +7,10 %, Honeywell International +7,03 %

Flop-Werte: United Rentals -7,62 %, Super Micro Computer -7,38 %, Southwest Airlines -6,73 %, Roper Technologies -6,17 %, Textron -5,67 %