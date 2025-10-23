    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Rentals AktievorwärtsNachrichten zu United Rentals

    United Rentals Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die United Rentals Aktie bisher Verluste von -7,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Rentals Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    United Rentals ist führend im Mietmarkt für Bau- und Industrieausrüstung, mit einer starken Präsenz und innovativen Lösungen, die es von Wettbewerbern abheben.

    United Rentals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die United Rentals Aktie. Mit einer Performance von -7,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von United Rentals in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,08 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die United Rentals Aktie damit um -5,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die United Rentals um +20,88 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

    United Rentals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,43 %
    1 Monat +4,15 %
    3 Monate +23,08 %
    1 Jahr +5,54 %

    Informationen zur United Rentals Aktie

    Es gibt 64 Mio. United Rentals Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,77 Mrd.EUR wert.

    United Rentals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Rentals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Rentals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Rentals

    -7,91 %
    -5,77 %
    +3,69 %
    +20,66 %
    +4,03 %
    +178,44 %
    +416,83 %
    +4.037,75 %
    ISIN:US9113631090WKN:911443



