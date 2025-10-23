HENSOLDT: Auftragsboom hebt Umsatz- und Gewinnprognose an
HENSOLDT setzt neue Maßstäbe und schärft seinen Fokus auf Wachstum und Effizienz. In einer Zeit erhöhter Sicherheitsanforderungen passt HENSOLDT seine Strategien an. Mit Investitionen in Automatisierung und Logistikzentren treibt HENSOLDT die Transformation voran.
- HENSOLDT hebt das Book-to-Bill-Verhältnis auf 1,6x bis 1,9x an (zuvor ca. 1,2x)
- Der Umsatz wird auf ca. 2.500 Mio. EUR konkretisiert (zuvor 2.500–2.600 Mio. EUR)
- Die bereinigte EBITDA-Marge wird auf 18% oder höher festgelegt (zuvor ca. 18%)
- Das Unternehmen fokussiert sich weiterhin auf industrielle Skalierung und profitable Auftragsabwicklung
- Der steigende Auftragseingang resultiert aus der erhöhten Sicherheitslage und den damit verbundenen Beschaffungen der Bundesregierung
- HENSOLDT investiert in Automatisierung, neue Logistikzentren und Transformationsinitiativen zur Effizienzsteigerung
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2025, bei HENSOLDT ist am 07.11.2025.
