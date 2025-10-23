Das Forum HR - People & Culture 2025 , Italiens führende Veranstaltung über die Zukunft der Arbeit und Organisationswandel, findet vom 18. bis 20. November 2025 an der IULM-Universität in Mailand statt .

MAILAND, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mailand wird zur europäischen Hauptstadt der Arbeitskultur: Forum HR - People & Culture 2025 öffnet seine Tore für internationale Teilnehmer.

Das Forum, das nun bereits zum 19. Mal stattfindet, hat sich von einer nationalen Veranstaltung zu einer europäischen Plattform für die neue Arbeitskultur entwickelt, die Menschen, Unternehmen und Innovationen miteinander verbindet.

Co-Intelligenz: Die neue Kultur der Arbeit

Das Thema für 2025 – „Co-Intelligence" – steht für die Schnittstelle zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz, zwischen technologischer Effizienz und menschlichen Werten.

Es markiert einen Paradigmenwechsel: vom Management von Ressourcen hin zur Stärkung von Menschen, von individueller Leistung hin zu kollektiver Intelligenz.

Das Forum wird über 3.000 Teilnehmer und mehr als 350 Referenten zusammenbringen – darunter Personalleiter, Geschäftsführer, Wissenschaftler und Innovationsführer –, die in Talkshows, Keynotes, Workshops und Roundtable-Gesprächen für Führungskräfte diskutieren werden, wie Technologie, Kultur und Nachhaltigkeit die Arbeitswelt in Europa verändern.

Internationale Expansion und kostenlose Registrierung

Zum ersten Mal wird das Forum einen internationalen HUB mit englischsprachigen Veranstaltungen bieten, die von C-Level-Rednern aus dem Personalwesen aus ganz Europa geleitet und live übertragen werden auf www.comunicazioneitaliana.tv.

Diese Initiative zielt darauf ab, einen grenzüberschreitenden Dialog über Innovation, Führung und nachhaltige Arbeitskultur zu fördern.

Die kostenlose Anmeldung für internationale Teilnehmer ist hier möglich:

Anmeldeformular

„Durch die Öffnung des Forums für die internationale HR-Community bestätigt Mailand seine Position als europäische Hauptstadt des Dialogs über Menschen und Kultur", erklärte Fabrizio Cataldi, Gründer von Comunicazione Italiana. „Unsere Mission ist es, menschliche Intelligenz, Technologie und Werte miteinander zu verbinden, um die Zukunft der Arbeit zu gestalten."

Informationen zu Comunicazione Italiana

Comunicazione Italiana ist Italiens führendes Netzwerk für C-Level-Führungskräfte und Entscheidungsträger, das sich dem Wissensaustausch für Unternehmen und Interessenvertretung widmet.

Es verbindet über 240.000 Fachleute durch Veranstaltungen und Projekte, die Innovation, Nachhaltigkeit und menschenzentrierte Führung fördern.

Giovanni Sacchitelli, giovanni.sacchitelli@comunicazioneitaliana.it

