    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hensoldt konkretisiert Jahresprognose - steigender Auftragseingang

    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt erwartet Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.
    • Ebitda-Marge soll nun über 18 Prozent liegen.
    • Book-to-Bill-Verhältnis steigt auf 1,6 bis 1,9-fach.
    Hensoldt konkretisiert Jahresprognose - steigender Auftragseingang
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Radar-Spezialist Hensoldt hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Der Umsatz dürfte bei 2,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte das Unternehmen eine Spanne von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro genannt. Bei der bereinigten Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird Hensoldt hingegen optimistischer. Diese soll nun bei 18 Prozent oder höher liegen. Zuvor waren 18 Prozent angepeilt worden.

    Beim Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) rechnet Hensoldt neu mit dem 1,6- bis 1,9-fachen. Bisher war das Verhältnis mit dem 1,2-fachen erwartet worden. Seine mittelfristige Prognose und die Umsatzambition für das Jahr 2030 bestätigte der Konzern. Die Einleitung weiterer Beschaffungen durch die deutsche Bundesregierung schlage sich zunehmend in konkreten Beauftragungen nieder, hieß es weiter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    91,11€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    101,96€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger zeigten sich erfreut. Die Hensoldt-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./he/edh

    HENSOLDT

    +1,78 %
    +4,29 %
    +1,99 %
    -1,29 %
    +210,01 %
    +327,90 %
    +831,78 %
    +502,11 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 99,35 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 20:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +4,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 11,55 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -11,96 %/+20,06 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hensoldt konkretisiert Jahresprognose - steigender Auftragseingang Der Radar-Spezialist Hensoldt hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Der Umsatz dürfte bei 2,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte das Unternehmen eine Spanne von 2,5 bis 2,6 …