Super Micro Computer Aktie sinkt rapide - -8,09 % - 23.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Mit einer Performance von -8,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Super Micro Computer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,21 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -2,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,03 %. Im Jahr 2025 gab es für Super Micro Computer bisher ein Plus von +47,75 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,05 % 1 Monat +14,03 % 3 Monate +6,21 % 1 Jahr +6,24 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 594 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,51 Mrd.EUR wert.

Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 46.736 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6.744 Zähler. Für den …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.