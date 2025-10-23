RBC stuft VINCI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 126,5EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 21:00 Uhr) gehandelt.



