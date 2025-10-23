    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft VINCI auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 126,5EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 21:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ruairi Cullinane
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00, was eine Steigerung von +14,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft VINCI auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, …