    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    ANALYSE-FLASH

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Kion auf "Overweight" ein.
    • Kursziel von 64 Euro bleibt unverändert.
    • Free Cashflow-Zielspanne aufgrund Einsparungen erhöht.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro
    Foto: Arne Dedert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kion Group!
    Long
    53,80€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,31€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 11,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kion Group

    +2,47 %
    +2,25 %
    -6,74 %
    +7,58 %
    +53,94 %
    +143,21 %
    -24,24 %
    +37,96 %
    +90,00 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 56,05 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 20:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -3,66 %/+17,75 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 64 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kion Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm …