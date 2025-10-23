ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro
- JPMorgan stuft Kion auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 64 Euro bleibt unverändert.
- Free Cashflow-Zielspanne aufgrund Einsparungen erhöht.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 56,05 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 20:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -3,66 %/+17,75 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 64 Euro
Fakt ist aber, dass KUV 0.6, KBV 1 und KGV 2026e von 15-18 (je nach Quelle) die Potenziale der digitalen Logistik in keinster Weise mMn abdecken.
Jungheinrich (auch bei mir im Depot) sehe ich auch positiv, aber Kion hat mMn deutlich mehr Potenzial.
Man sollte nicht vergessen, dass selbst bei einem ungelösten Zollkonflikt die Lieferketten angespannt sind und analog der Suez-Krise die Bedeutung der Liefersicherheit und ausreichenden Lagerhaltung deutlich steigt.
Die völlige Fokussierung auf die Working Capital-Optimierung (wie ich sie in meiner Controllingzeit erlebt habe) wird mMn nicht mehr wiederkommen (widerspräche dem Risiko). Daher sehe ich weiter gute Aussichten für jungheinrich und Kion (meist im Gleichschritt).
LG vom Zimbo