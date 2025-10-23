JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro

161,6 % und kein Ende in Sicht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 56,05 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 20:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -3,66 %/+17,75 % bedeutet.