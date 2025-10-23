    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rubio über Gaza-Deal

    'Wir machen gute Fortschritte'

    Für Sie zusammengefasst
    • Fortschritte beim US-Plan zur Beendigung des Kriegs.
    • Entwaffnung der Hamas bleibt großes Hindernis.
    • Netanjahu betont Zusammenarbeit für Frieden.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat bei einem Besuch in Israel Fortschritte bei der Umsetzung des US-Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs betont. "Wir sind sehr zuversichtlich und überzeugt, dass wir es trotz erheblicher Hindernisse schaffen werden", sagte er nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Journalisten. "Wir machen gute Fortschritte." Es bleibe aber noch viel zu tun, betonte Rubio zugleich.

    Eines der Hindernisse des Friedensplans ist die vorgesehene Entwaffnung der Hamas, die die Islamisten ablehnen. Auch der genaue Ablauf des Abzugs der israelischen Armee bleibt ein bislang ungeklärter Streitpunkt.

    US-Präsident Donald Trump habe das Abkommen "zu seiner obersten Priorität gemacht", betonte Rubio in Jerusalem.

    Netanjahu beteuerte nach dem gemeinamen Treffen: "Wir wollen den Frieden voranbringen." Er gehe davon aus, dass die Herausforderungen in Zusammenarbeit überwunden werden könnten.

    Vor Rubio war bereits US-Vizepräsident JD Vance zu Besuch in Israel. Auch Vance hatte sich optimistisch gezeigt und zugleich betont, dass die Umsetzung des US-Friedensplans noch viel Arbeit bedeute./cir/DP/he





