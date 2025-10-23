Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Honeywell International
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 1
Performance 1M: +1,87 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 2
Performance 1M: +2,72 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 3
Performance 1M: -10,27 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 4
Performance 1M: +20,61 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 5
Performance 1M: +3,41 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 6
Performance 1M: +3,74 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 7
Performance 1M: +12,60 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 8
Performance 1M: +5,17 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 9
Performance 1M: +22,51 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 10
Performance 1M: +3,45 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 11
Performance 1M: +8,73 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 12
Performance 1M: -1,17 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 13
Performance 1M: +1,66 %
Palantir
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 14
Performance 1M: +0,22 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 15
Performance 1M: +4,43 %
Zscaler
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 16
Performance 1M: +8,06 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 17
Performance 1M: -0,50 %
Shopify
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 18
Performance 1M: +5,24 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 19
Performance 1M: +6,31 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 20
Performance 1M: +7,40 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 21
Performance 1M: +9,91 %
Intel
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 22
Performance 1M: +30,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um 80%, unterstützt durch starke Nachfrage nach KI-Produkten und strategische Partnerschaften, insbesondere mit NVIDIA. Analysten erwarten Umsatzsteigerungen im dritten Quartal, was die Bewertung stützt. Trotz Bedenken hinsichtlich Gewinnmitnahmen bleibt die Stimmung optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
PayPal
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 23
Performance 1M: +2,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen über die 70-Dollar-Marke angezogen, was als wichtiges Signal gilt. Analysten betonen die günstige Bewertung und betriebliche Verbesserungen, die PayPal als attraktiven Kauf erscheinen lassen. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 28.10. könnten jedoch für Volatilität sorgen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 24
Performance 1M: +9,67 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 25
Performance 1M: -1,75 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 26
Performance 1M: +0,64 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 27
Performance 1M: -0,96 %
