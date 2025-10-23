Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Dow
Tagesperformance: +12,42 %
Platz 1
Performance 1M: -4,33 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: +11,19 %
Platz 2
Performance 1M: +11,58 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -8,84 %
Platz 3
Performance 1M: +14,03 %
Valero Energy
Tagesperformance: +8,17 %
Platz 4
Performance 1M: +0,61 %
Dover
Tagesperformance: +7,86 %
Platz 5
Performance 1M: +0,47 %
APA Corporation
Tagesperformance: +7,44 %
Platz 6
Performance 1M: -0,13 %
Albemarle
Tagesperformance: +7,37 %
Platz 7
Performance 1M: +15,90 %
United Rentals
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 8
Performance 1M: +4,15 %
Honeywell International
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 9
Performance 1M: +1,87 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: +6,98 %
Platz 10
Performance 1M: +2,52 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -6,50 %
Platz 11
Performance 1M: +2,72 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 12
Performance 1M: +10,51 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 13
Performance 1M: +4,51 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -5,93 %
Platz 14
Performance 1M: +8,75 %
Textron
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 15
Performance 1M: -0,11 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 16
Performance 1M: +7,21 %
Emcor Group
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 17
Performance 1M: +2,64 %
Expedia Group
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 18
Performance 1M: +3,02 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 19
Performance 1M: +2,93 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 20
Performance 1M: +4,75 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 21
Performance 1M: -2,81 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 22
Performance 1M: -10,27 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 23
Performance 1M: +2,83 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 24
Performance 1M: +20,61 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 25
Performance 1M: -4,64 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 26
Performance 1M: +3,41 %
Allegion
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 27
Performance 1M: +0,33 %
Blackstone
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 28
Performance 1M: -11,10 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 29
Performance 1M: +3,74 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 30
Performance 1M: +2,30 %
AT&T
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 31
Performance 1M: -10,14 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 32
Performance 1M: -1,17 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 33
Performance 1M: -5,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Verizon Communications im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie zeigt einen Abwärtstrend, mit einer Unterstützung bei 38 Dollar. Anleger befürchten eine mögliche Dividendenkürzung, während die bevorstehenden Quartalszahlen am 29.10. für weitere Klarheit sorgen könnten. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei etwa 7%, was bei stabiler Dividende attraktiv wäre.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verizon Communications eingestellt.
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 34
Performance 1M: -0,50 %
Autozone
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 35
Performance 1M: -2,33 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 36
Performance 1M: +16,47 %
Williams Companies
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 37
Performance 1M: +6,11 %
Hilton Worldwide Holdings
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 38
Performance 1M: +5,80 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 39
Performance 1M: -10,15 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 40
Performance 1M: +4,59 %
