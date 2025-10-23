JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 126,1 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 21:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +3,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 73,97 Mrd..

Vinci zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +3,42 %/+15,35 % bedeutet.