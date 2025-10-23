ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro
- JPMorgan stuft Vinci auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Vinci liegt bei 142 Euro.
- Umsatzzahlen übertreffen Prognosen moderat.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 126,1 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +3,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 73,97 Mrd..
Vinci zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +3,42 %/+15,35 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 142 Euro
