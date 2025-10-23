    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Vinci auf "Overweight" ein.
    • Kursziel für Vinci liegt bei 142 Euro.
    • Umsatzzahlen übertreffen Prognosen moderat.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 126,1 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 21:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +3,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 73,97 Mrd..

    Vinci zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +3,42 %/+15,35 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 142 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
