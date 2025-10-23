JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,24 % und einem Kurs von 10,88EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,80

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,80 € , was einem Rückgang von -13,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer