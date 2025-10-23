    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsValeo AktievorwärtsNachrichten zu Valeo
    JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:03 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,24 % und einem Kurs von 10,88EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Vanessa Jeffriess
    Analysiertes Unternehmen: VALEO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 8,80
    Kursziel alt: 8,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


