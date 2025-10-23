Envision Energy stärkt die globale Zusammenarbeit mit seinem ersten Global Supplier Day, um eine sichere, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferkette aufzubauen

Die Teilnehmer besuchten das Shanghai Cloud Center und die intelligente Fertigungsstätte in Jiangyin von Envision, wo sie sich ein Bild von den digitalisierten Produktionssystemen, dem intelligenten Energiemanagement und den fortschrittlichen Windturbinentechnologien des Unternehmens machen konnten. Durch immersive Erlebnisse und Live-Demonstrationen erhielten die Teilnehmer einen direkten Einblick in die innovationsorientierte Kultur von Envision, das intelligente Betriebssystem EnOS und das Engagement des Unternehmens für die Integration von Digitalisierung, Intelligenz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

SHANGHAI, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, hat erfolgreich seinen Global Supplier Day 2025 in seiner Zentrale in Shanghai und seinen Produktionsstätten in Jiangyin veranstaltet. Als erste globale Lieferantenkonferenz des Unternehmens brachte die zweitägige Veranstaltung 64 Lieferantenpartner und 130 Vertreter aus verschiedenen Kontinenten zusammen. Ziel war es, die globale Zusammenarbeit zu stärken, gemeinsame Innovationen voranzutreiben und die Partner aufeinander abzustimmen, um ein sicheres, widerstandsfähiges und nachhaltiges internationales Lieferketten-Ökosystem aufzubauen, das die Netto-Null-Ziele des Unternehmens unterstützt.

Durch einen intensiven Austausch und die Präsentation von Best Practices unterstrich Envision die entscheidende Rolle der Lieferanten für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherstellung von Spitzenleistungen in jeder Projektphase. Ihre Fachkompetenz in den Bereichen Risikomanagement, Qualitätssicherung und Kostenoptimierung wurde als wesentlich für Zuverlässigkeit und Leistung hervorgehoben. Über den Projektabschluss hinaus schafft die nachhaltige Zusammenarbeit bei Betrieb und Wartung weiterhin langfristigen Wert und verbessert die Lebenszyklusleistung. Diese Gespräche vertieften das gemeinsame Verständnis, dass intensive Zusammenarbeit, Transparenz und gegenseitiges Vertrauen die Eckpfeiler der globalen Lieferkettenresilienz von Envision sind.

„Eine starke, widerstandsfähige Lieferkette ist das Rückgrat des weltweiten Erfolgs von Envision", erklärte Song Gang, Senior-Vizepräsident für integrierte Lieferketten bei Envision Energy. „Wir betrachten unsere Lieferanten als echte Partner bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Durch Offenheit, Zusammenarbeit und gemeinsame Innovation vertiefen wir das Vertrauen und bauen ein Lieferantennetzwerk auf, das Unsicherheiten aushalten, die Wettbewerbsfähigkeit steigern und gegenseitigen Mehrwert für Envision und unsere Partner schaffen kann, sodass wir gemeinsam bereit sind, die nächste Ära der sauberen Energie voranzutreiben."

Die erfolgreiche Veranstaltung hat das gegenseitige Vertrauen und die strategische Ausrichtung zwischen Envision Energy und seinem globalen Lieferantennetzwerk weiter gestärkt. Gemeinsam gestalten sie ein kooperatives, zukunftsfähiges Ökosystem, das das rasante internationale Wachstum von Envision unterstützt und die weltweite Energiewende vorantreibt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803541/image_805157_21907993.jpg

