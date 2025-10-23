Besonders beachtet!
Verizon Communications - Aktie stürzt rapide ab - 23.10.2025
Am 23.10.2025 ist die Verizon Communications Aktie, bisher, um -3,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verizon Communications Aktie.
Verizon Communications ist ein führendes US-Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk, Breitband-Internet und digitale TV-Dienste anbietet. Es ist bekannt für sein starkes 5G-Netzwerk und konkurriert mit AT&T und T-Mobile. Verizon zeichnet sich durch seine technologische Innovationskraft und umfangreiche Infrastruktur aus.
Verizon Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025
Die Verizon Communications Aktie notiert aktuell bei 33,08€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,71 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,28 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Verizon Communications mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,76 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Verizon Communications Aktie damit um -0,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,07 % verloren.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.
Verizon Communications Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,79 %
|1 Monat
|-5,96 %
|3 Monate
|-5,76 %
|1 Jahr
|-10,49 %
Informationen zur Verizon Communications Aktie
Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,00 Mrd.EUR wert.
Verizon Communications Aktie jetzt kaufen?
Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.