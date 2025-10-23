Verizon Communications - Aktie stürzt rapide ab - 23.10.2025

Die Verizon Communications Aktie notiert aktuell bei 33,08€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,71 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,28 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verizon Communications ist ein führendes US-Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk, Breitband-Internet und digitale TV-Dienste anbietet. Es ist bekannt für sein starkes 5G-Netzwerk und konkurriert mit AT&T und T-Mobile. Verizon zeichnet sich durch seine technologische Innovationskraft und umfangreiche Infrastruktur aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Verizon Communications mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,76 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Verizon Communications Aktie damit um -0,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,07 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Verizon Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,79 % 1 Monat -5,96 % 3 Monate -5,76 % 1 Jahr -10,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verizon Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der Verizon-Aktie, die aktuell bei einer wichtigen Unterstützung von 38 Dollar liegt. Anleger befürchten eine mögliche Dividendenkürzung, die den Kurs weiter belasten könnte. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 29. Oktober werden als entscheidend angesehen, während Spekulationen über einen möglichen Ausschluss aus dem Dow Jones die Unsicherheit erhöhen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verizon Communications eingestellt.

Informationen zur Verizon Communications Aktie

Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,00 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 23.10.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die heutigen Börsenbewegungen zeigen ein buntes Bild: Während der DAX leicht zulegt, schwächeln MDAX und TecDAX. Besonders der SDAX glänzt, während die US-Indizes stabil bleiben.

Verizon Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.