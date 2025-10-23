Cruz Battery Metals gibt eine Privatplatzierung zur Finanzierung von Arbeitsprogrammen auf seinen Projekten in Nevada und Ontario bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste bzw. zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten bestimmt. Dier im Zusammenhang mit der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und keine dieser Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

23. Oktober 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ: CSE, BKTPF: USA, A40YSN: WKN) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) möchte eine Privatplatzierung zur Finanzierung von Arbeitsprogrammen auf den Lithiumprojekten des Unternehmens in Nevada und dem Gold-/Kupferprojekt in Ontario bekannt geben. Das Lithiumprojekt Solar von Cruz in Nevada grenzt direkt an American Lithium Corp. Während der ersten vier Bohrphasen hat Cruz in allen 14 Bohrungen Lithium entdeckt.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärte: „Das Interesse an Lithium im Inland scheint wieder zugenommen zu haben, seit die US-Regierung zugestimmt hat, sich an der Lithiummine Thacker Pass von Lithium Americas in Nevada zu beteiligen, wie Reuters (1) am 1. Oktober 2025 berichtete. Angesichts des jüngsten Wiederauflebens des Interesses seitens Investoren am Lithiumsektor hält das Management den Zeitpunkt für günstig, um mit einem Arbeitsprogramm auf dem Lithiumprojekt Solar, das direkt an American Lithium Corp. angrenzt, fortzufahren. Die Zielsetzung ist die Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung in der ersten Hälfte des Jahres 2026. Laut einer Meldung vom 18. August 2025 hat American Lithium Corp. (LI) eine Privatplatzierung in Höhe von 9,4 Millionen $ durch die Ausgabe von Einheiten zum Preis von 0,27 $ abgeschlossen. Am 10. Oktober 2025 erreichte der Aktienkurs von American Lithium laut tmx.com(2) einen Höchststand von 1,29 $. Darüber hinaus werden die Mittel aus dieser Finanzierung unsere Working Capital stärken und uns mehr Flexibilität bei der Planung erster Arbeitsprogramme auf dem ‚Sterling South Gold/Copper Project‘ verschaffen, das direkt an die jüngste Entdeckung von Sterling Metals Corp. in Ontario grenzt. Das Unternehmen ist sehr optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten für den Rest des Jahres 2025 und darüber hinaus, da wir aktiver sein werden als seit Jahren.“