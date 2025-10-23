Wirtschaft
US-Börsen legen zu - Sanktionen treiben Ölpreis
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.735 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.738 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.097 Punkten 0,9 Prozent im Plus.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.738 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.097 Punkten 0,9 Prozent im Plus.
Anzeige
Präsentiert von
Die Sanktionen von US-Präsident Donald Trump für die russischen Mineralölunternehmen Rosneft und Lukoil ließen den Ölpreis stark ansteigen. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,79 US-Dollar, das waren 5,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Anleger bewerteten am Donnerstag zudem die Quartalszahlen von Tesla. Der Autobauer verzeichnete einen Rekordumsatz. Hintergrund sind die Steuergutschriften auf Elektroautos in den USA, die Trump Ende September auslaufen ließ, sodass Interessenten unter Zugzwang gerieten. Die Gewinne des Konzerns sanken im vergangenen Quartal dennoch deutlich.
Für Aufsehen sorgte zudem eine Äußerung von CEO Elon Musk. Er drängt die Aktionäre, ihm ein neues Aktienpaket zu gewähren, sodass seine Beteiligung auf etwa 25 Prozent steigen würde. Musk begründete diesen Wunsch laut "Wired" mit der geplanten Produktion einer "Roboter-Armee". Er fühle sich nicht wohl dabei, diese zu bauen, wenn er nicht einen "starken Einfluss" darauf habe.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1615 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8610 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.118 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,00 Euro pro Gramm.
Anleger bewerteten am Donnerstag zudem die Quartalszahlen von Tesla. Der Autobauer verzeichnete einen Rekordumsatz. Hintergrund sind die Steuergutschriften auf Elektroautos in den USA, die Trump Ende September auslaufen ließ, sodass Interessenten unter Zugzwang gerieten. Die Gewinne des Konzerns sanken im vergangenen Quartal dennoch deutlich.
Für Aufsehen sorgte zudem eine Äußerung von CEO Elon Musk. Er drängt die Aktionäre, ihm ein neues Aktienpaket zu gewähren, sodass seine Beteiligung auf etwa 25 Prozent steigen würde. Musk begründete diesen Wunsch laut "Wired" mit der geplanten Produktion einer "Roboter-Armee". Er fühle sich nicht wohl dabei, diese zu bauen, wenn er nicht einen "starken Einfluss" darauf habe.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1615 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8610 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.118 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,00 Euro pro Gramm.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Rastelly schrieb 20.10.25, 21:55
mitdiskutieren »
@morimori
Das Management bezog gute Gehälter und die Aktionäre hatten weder Dividende noch ARP. Die Kurse senken sich von Monat zu Monat. Irgendwann verließ der fixie Chef die Firma und seine Mitarbeiterin erklomm den Sessel. Dann verstrichen noch ein paar Jahre, bis ich Gewinn mit den Verlusten verrechnete.
Super herübergebracht, im Minensektor dauert der Vorgang unter guten Voraussetzern meistens immer über 12 Jahre bis zur Förderung in den "westlichen" Ländern! Natürlich müssen die Arbeitskräfte bezahlt werden, nur für einige Manager verbleibt zu viel übrig, was über Aktienoptionen und der Steuerung dieser umgesetzt wird. Es ist immer ein heisses Geschäft um nach diesem Zeitraum noch dabei zu sein. Wenn er durchgehalten hat, Respekt und der Verdienst ist ersessen.
Habe gerade einen von meinen Kandidaten steuerlich ausbuchen lassen, Troy Res. - es sind nur 5 Jahre!!
Einer ist noch im Rennen, seit 2004 im Depot - wo - natürlich Australien. W ir oder ich warte ab was aus der REE Geschichte - wird gerade mit China und dem Blondem - alles allerdings ohne ohne Kredit, dieser währ tödlich!!!
Seit vielen Jahren halte ich mich von Explorern fern, nicht mehr mein Metier.
Es wird gutes Geld abgeschöpft durch Unerfahrenheit der Anleger und reisserische Börsenbriefe (stuped mony from germany) .
Es ist verführerisch mit wunderbaren Zahlen, welche in Aussicht gestellt werden dem Markt zu Kaufellen zu bewegen!
Ich möchte dadurch nur ein paar Erfahrungen weitergeben, natürlich waren auch positive Überraschungen im Depot mit Übernahmen:
z. B. .....Fission Uranium oder der absolute Highflyer: Summit Resources - URAN - Explorer aus Australien (2008)
Der Markt wird entscheiden, auch mit weissen Haar werde ich das Ende dieser Geschichte mit ARU abwarten.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
morimori schrieb 20.10.25, 18:38
werthaltig schrieb 20.10.25, 10:49
mitdiskutieren »
Momument Mining
Man muss auch mal gratulieren können. Ob es Glück war oder 1A Wissensvorsprung durch Recherche weiß ich nicht, aber @freddy1989 könnte mit seinen 900.000 Aktien (wenn der Stand noch aktuell ist) hier einen richtigen Jackpot💵💲💰 gezogen haben. Hut ab! Ich hielt es für hochriskanten Quatsch! Falsch wie man sieht.
Den Mutigen gehört die Welt. Glückwunsch an Freddy.📢🌞🎖🎂. Ich warte noch auf den Multibagger in einer derart kurzen Zeitspanne von rund 2 Jahren. Krasser Erfolg.