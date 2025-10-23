RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13200 auf 13400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf den Zwischenbericht des Börsenbetreibers zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 14:56 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 108,5EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 22:48 Uhr) gehandelt.