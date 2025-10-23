    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vance: USA gegen israelische Annexion des Westjordanlands

    Für Sie zusammengefasst
    • Vizepräsident Vance lehnt Annexion des Westjordanlands ab.
    • US-Regierung bleibt bei ihrer politischen Linie.
    • Annexion im israelischen Parlament vorläufige Mehrheit.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor seiner Abreise aus Israel hat sich US-Vizepräsident JD Vance klar gegen eine Annexion des besetzten Westjordanlands durch Israel ausgesprochen. "Es war ein sehr dummer politischer Stunt", sagte er zu einer ersten Abstimmung des israelischen Parlaments für entsprechende Pläne während seines Besuchs. Er habe sich davon persönlich beleidigt gefühlt. "Das Westjordanland wird nicht von Israel annektiert." Dies sei die unveränderte politische Linie der US-Regierung.

    Ein Oppositionsvorstoß zur Annexion von Teilen des Westjordanlands hatte im israelischen Parlament am Mittwoch in einer vorläufigen Abstimmung überraschend eine Mehrheit bekommen - eine endgültige Annahme gilt aber als unwahrscheinlich. Ultrarechte Mitglieder der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machen sich seit langem für eine Annexion des Westjordanlands stark.

    Auch US-Präsident Donald Trump hatte betont, er werde es Israel nicht erlauben, sich das Westjordanland einzuverleiben. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) bekräftigte er später, dass Israel mit Blick auf das Westjordanland "nichts machen" werde. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen unabhängigen Staates.

    Zum Abschluss seiner Israel-Reise hatte Vance zuvor noch das Militärhauptquartier in Tel Aviv besucht. Verteidigungsminister Israel Katz sagte nach Angaben seines Büros, Vance sei "ein wahrer Freund des Staates Israel, der unter der Führung von Präsident Trump viel zur Sicherheit Israels, der Region und zur tiefen Allianz zwischen Israel und den USA beigetragen hat". Katz bekräftigte ferner, Israel sei "verpflichtet, alle Geiseln und Gefallenen zurückzubringen, Hamas zu entwaffnen und eine bessere Zukunft in der Region zu sichern"./le/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP Vance: USA gegen israelische Annexion des Westjordanlands Vor seiner Abreise aus Israel hat sich US-Vizepräsident JD Vance klar gegen eine Annexion des besetzten Westjordanlands durch Israel ausgesprochen. "Es war ein sehr dummer politischer Stunt", sagte er zu einer ersten Abstimmung des israelischen …