    JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 470 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines hervorragenden dritten Quartals des Triebwerkbauers habe Anlegerskepsis hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Konzernentwicklung zu einer schwachen Kursreaktion geführt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 387,9EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 500
    Kursziel alt: 470
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


