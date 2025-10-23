JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 470 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines hervorragenden dritten Quartals des Triebwerkbauers habe Anlegerskepsis hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Konzernentwicklung zu einer schwachen Kursreaktion geführt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 387,9EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 470

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



