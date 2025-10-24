    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Für Claude-Chatbot

    645 Aufrufe 645 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden-Deal perfekt: Google liefert Anthropic bis zu 1 Million KI-Chips

    Im Wettlauf um die technologische Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz hat Alphabet-Tochter Google einen gigantischen Cloud-Vertrag mit dem KI-Start-up Anthropic geschlossen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Google schließt Cloud-Vertrag mit Anthropic über TPUs.
    • Anthropic erhält massive Rechenleistung für KI-Entwicklung.
    • Alphabet investiert 3 Milliarden USD in Anthropic.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Für Claude-Chatbot - Milliarden-Deal perfekt: Google liefert Anthropic bis zu 1 Million KI-Chips
    Foto: Muhammed Selim Korkutata - Anadolu

    Im Rahmen der Vereinbarung wird Google bis zu 1 Million seiner hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs) an Anthropic liefern – Hochleistungs-Chips, die speziell für maschinelles Lernen entwickelt wurden. Der Rollout ist für 2026 geplant und soll über ein Gigawatt an Rechenkapazität freisetzen. Bloomberg hatte bereits am Mittwoch über entsprechende Gerüchte berichtet.

    Für Anthropic, den Entwickler des Chatbots Claude, bedeutet der Deal einen massiven Ausbau der Rechenleistung – und damit einen entscheidenden Vorteil im milliardenschweren Wettstreit um die Entwicklung immer größerer Sprachmodelle. "Diese Erweiterung hilft uns, das notwendige Computing bereitzustellen, um die Grenzen der KI weiter zu verschieben", erklärte Anthropic-Finanzchef Krishna Rao.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.215,15€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.300,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alphabet

    +0,55 %
    +1,10 %
    +0,84 %
    +32,70 %
    +54,64 %
    +150,08 %
    +215,45 %
    +580,11 %
    +9.990,91 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    Google stärkt mit der Vereinbarung nicht nur seine Rolle als technischer Partner, sondern auch als Investor: Insgesamt hat der Konzern rund 3 Milliarden US-Dollar in Anthropic gesteckt. Amazon bleibt zwar ebenfalls wichtiger Cloud-Partner des Start-ups und hat bis zu 8 Milliarden US-Dollar zugesagt, doch der neue Vertrag dürfte Google eine deutlich stärkere Position sichern.

    Der Deal unterstreicht zugleich die extreme Kapitalintensität moderner KI-Projekte. Um die notwendige Infrastruktur zu sichern, schließen Techfirmen zunehmend milliardenschwere Vereinbarungen mit Cloud-Anbietern – ein Wettrüsten, das sich beschleunigt, je größer die Modelle werden. Anthropic wird seine Claude-Modelle künftig parallel auf den Infrastrukturen von Google und Amazon trainieren – und zählt damit zu den größten Cloud-Kunden der Welt.

    Hinweis der Redaktion: 400.000 Stromkunden nutzen schon diesen einfachen Serviceremind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel 
    und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen! 

     

    Die Alphabet-Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachricht leicht zu, während Amazons Titel nachgaben – ein Zeichen dafür, wie eng Innovation, Investitionen und Wettbewerb im neuen KI-Zeitalter miteinander verwoben sind.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 265,73$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Für Claude-Chatbot Milliarden-Deal perfekt: Google liefert Anthropic bis zu 1 Million KI-Chips Im Wettlauf um die technologische Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz hat Alphabet-Tochter Google einen gigantischen Cloud-Vertrag mit dem KI-Start-up Anthropic geschlossen.