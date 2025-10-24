Milliarden-Deal perfekt: Google liefert Anthropic bis zu 1 Million KI-Chips

Für Anthropic, den Entwickler des Chatbots Claude, bedeutet der Deal einen massiven Ausbau der Rechenleistung – und damit einen entscheidenden Vorteil im milliardenschweren Wettstreit um die Entwicklung immer größerer Sprachmodelle. "Diese Erweiterung hilft uns, das notwendige Computing bereitzustellen, um die Grenzen der KI weiter zu verschieben", erklärte Anthropic-Finanzchef Krishna Rao.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Google bis zu 1 Million seiner hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs) an Anthropic liefern – Hochleistungs-Chips, die speziell für maschinelles Lernen entwickelt wurden. Der Rollout ist für 2026 geplant und soll über ein Gigawatt an Rechenkapazität freisetzen. Bloomberg hatte bereits am Mittwoch über entsprechende Gerüchte berichtet.

Google stärkt mit der Vereinbarung nicht nur seine Rolle als technischer Partner, sondern auch als Investor: Insgesamt hat der Konzern rund 3 Milliarden US-Dollar in Anthropic gesteckt. Amazon bleibt zwar ebenfalls wichtiger Cloud-Partner des Start-ups und hat bis zu 8 Milliarden US-Dollar zugesagt, doch der neue Vertrag dürfte Google eine deutlich stärkere Position sichern.

Der Deal unterstreicht zugleich die extreme Kapitalintensität moderner KI-Projekte. Um die notwendige Infrastruktur zu sichern, schließen Techfirmen zunehmend milliardenschwere Vereinbarungen mit Cloud-Anbietern – ein Wettrüsten, das sich beschleunigt, je größer die Modelle werden. Anthropic wird seine Claude-Modelle künftig parallel auf den Infrastrukturen von Google und Amazon trainieren – und zählt damit zu den größten Cloud-Kunden der Welt.

Die Alphabet-Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachricht leicht zu, während Amazons Titel nachgaben – ein Zeichen dafür, wie eng Innovation, Investitionen und Wettbewerb im neuen KI-Zeitalter miteinander verwoben sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





