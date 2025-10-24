Irland wählt neue Präsidentin

DUBLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in der Republik Irland sind an diesem Freitag zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts aufgerufen. Damit stimmen die Irinnen und Iren über die Nachfolge von Präsident Michael D. Higgins (84) ab, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren darf. Diesmal dürfte das Amt wohl an eine Frau gehen.

Für die Mitte-Rechts-Partei Fine Gael geht die frühere Justizministerin Heather Humphreys ins Rennen, von links tritt die unabhängige Abgeordnete Catherine Connolly an. Connolly gilt als streitbare Parlamentarierin mit klaren Positionen zu Irlands Neutralität, dem Gaza-Krieg und Frauenrechten. In Umfragen liegt sie der Nachrichtenagentur PA zufolge aktuell vorn.