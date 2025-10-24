    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu Lieferstopp von Nexperia-Chips

    • Unternehmen müssen schnell umdenken wegen Chip-Stopp.
    • Trump könnte Deutschland vom Chip-Nachschub abschneiden.
    • Zollstreit mit USA verschärft Exportbeschränkungen.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lieferstopp von Nexperia-Chips:

    "Die Unternehmen sollten schleunigst umdenken. Denn der Lieferstopp von Nexperia-Chips aus den chinesischen Fabriken dürfte nur der Vorbote für weitaus Schlimmeres sein. US-Präsident Donald Trump greift in nie gekanntem Maß in die Wirtschaft ein. Jederzeit könnte Trump Deutschland vom Chip-Nachschub abschneiden oder die Preise für die Bauteile in ungekannte Höhen treiben. Das wäre eine Katastrophe, schließlich dominieren amerikanische Firmen nach wie vor die globale Chipentwicklung. Dass die chinesische Regierung Exportbeschränkungen für politische Zwecke einsetzt, zeigt sich derzeit bei Nexperia, aber auch bei den seltenen Erden. Je mehr der Zollstreit mit den USA eskaliert, desto mehr wird der Westen unter derartigen Strafmaßnahmen leiden."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

