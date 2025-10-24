    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Stuttgarter Zeitung' zu EU-Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Zurückhaltung bei Waffenlieferungen nachvollziehbar.
    • Diskussion über russische Vermögenswerte zögerlich.
    • Vorschlag für Reparationsdarlehen wird zerredet.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu EU-Gipfel:

    "Kann die Zurückhaltung bei Waffenlieferungen nachvollzogen werden, mutet die Diskussion über die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte allerdings mehr als hasenfüßig an. Der Vorschlag der Kommission, die hauptsächlich in Belgien angelegten Milliarden der russischen Zentralbank als Reparationsdarlehen für die Ukraine zu nutzen, wird wie auf dem Krämermarkt zerredet. Diskutiert werden auf dem EU-Gipfel wieder einmal Fragen der Haftung oder wer was und wo mit dem Geld kaufen dürfte."/yyzz/DP/nas



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu EU-Gipfel "Stuttgarter Zeitung" zu EU-Gipfel: "Kann die Zurückhaltung bei Waffenlieferungen nachvollzogen werden, mutet die Diskussion über die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte allerdings mehr als hasenfüßig an. Der …