    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 24. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Unternehmenszahlen am 24. Oktober 2025
    • Zahlreiche Q3-Zahlen von Unternehmen in Europa
    • Konjunkturdaten und Verbraucherpreise in mehreren Ländern

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen
    07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen
    08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
    12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
    17:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (18.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    LUX: Eurofins Scientific, Investor Day
    USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25
    08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 8/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 (ursprünglicher Termin 15.10.25) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)

    EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Berlin Global Dialogue (BGD) «Shifting Power, Shaping Prosperity» + 09.00 Mercedes-Chef Ola Källenius u.a. in Diskussionsrunde zu «Growing Together: Trade and Alliances in a Changing World» + 12.15 Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Telekom-Chef Tim Höttges u.a. in Diskussionsrunde zu «Applied Intelligence: Europes Edge in the Global AI Race» + 14.45 Bundesbank-Chef Joachim Nagel u.a. in Diskussionsrunde zu «Global Shifts and Eurozone Anchors: A Central Bank Perspective»

    EUR: Möglicherweise Fortsetzung des EU-Gipfels, Brüssel °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 24. Oktober 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Oktober 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:30 …