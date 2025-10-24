    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Chipriese mit Zahlen

    Trump sei Dank? Intel überrascht mit starken Zahlen – Aktie geht steil!

    Mit seinem ersten Quartalsbericht seit dem Einstieg der US-Regierung als Großaktionär hat Intel die Erwartungen übertroffen. Die Aktie ging daraufhin im nachbörslichen Handel an der Nasdaq steil. Die Details.

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel übertrifft Quartalsprognosen mit 13,65 Mrd. $
    • Aktie steigt um fast 8% nach Regierungsinvestition
    • CEO Gelsinger unterstützt US-Halbleiterproduktion stark
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    Der kriselnde Chipriese Intel meldete für das dritte Quartal Erlöse von 13,65 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den prognostizierten 13,14 Milliarden US-Dollar. Intel erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 4,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 90 Cent pro Aktie. Allerdings erhielt Intel im Laufe des Quartals 5,7 Milliarden US-Dollar von der US-Regierung im Zuge des Investitionspakets. 

    Die Aktie legte nach Börsenschluss am Donnerstag an der Nasdaq trotzdem um fast acht Prozent zu.

    Im Rahmen des neuen Regierungsengagements hatte die Trump-Administration im August 433,3 Millionen Intel-Aktien zu je 20,47 US-Dollar erworben. Insgesamt will die US-Regierung 8,9 Milliarden US-Dollar in Intel investieren. Im Gegenzug verbuchte Intel im Berichtszeitraum eine Sonderbelastung von 37 Cent je Aktie, da die entsprechenden Anteile in eine Treuhand überführt wurden, bis die Transaktion vollständig abgewickelt ist. 

    Intel erklärte, man habe die US-Börsenaufsicht SEC in die Bilanzierung des ungewöhnlichen Regierungseinstiegs eingebunden. Aufgrund des Behördenstillstands stehe eine formale Bestätigung jedoch noch aus.

    CEO Pat Gelsinger bekräftigte auf der Analystenkonferenz, dass Intel die Vision der Trump-Regierung unterstütze, die US-Halbleiterproduktion wieder an die Weltspitze zu führen. Gleichzeitig baut Intel seine strategischen Allianzen aus. Im September stieg auch Nvidia mit 5 Milliarden US-Dollar bei Intel ein. Künftig sollen Intels CPUs eng mit Nvidias marktführenden KI-Grafikprozessoren kombiniert werden, die derzeit rund 90 Prozent des KI-Chipmarkts dominieren.

    Der Chiphersteller gab bekannt, dass er für das vierte Quartal einen Umsatz von 13,3 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn von 8 Cent pro Aktie erwartet. Analysten hatten einen Umsatz von 13,37 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von 8 Cent pro Aktie prognostiziert. Intel erklärte, dass seine Prognose die Auswirkungen des kürzlich erfolgten Verkaufs seiner Tochtergesellschaft Altera nicht berücksichtigt.

    Der wichtige Foundry-Bereich, in dem Intel Chips auch für andere Unternehmen fertigen will, befindet sich weiterhin im Aufbau und erzielte einen Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar.

    Mit 88.400 Beschäftigten – fast 36.000 weniger als vor einem Jahr – will Intel schlanker und profitabler werden. Anleger werten die jüngsten Zahlen als Beweis, dass der Umbau greift.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Mehr anzeigen
