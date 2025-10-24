Unaufhaltsames Wachstum: Gewinne steigen weiter rasant!
Erfolgreiche Geschäftsentwicklung: Steigende Gewinne, strategische Übernahmen und nachhaltiges Wachstum prägen die ersten neun Monate.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Anstieg des Recurring EBIT um 9,8% in den ersten neun Monaten in lokaler Währung.
- Umsatzwachstum von 2,9% in lokaler Währung.
- Verbesserung der Recurring EBIT-Marge um 80 Basispunkte auf 19,1%.
- Vereinbarung zur Übernahme von Xella, einem führenden Anbieter nachhaltiger Wandsysteme, mit einem erwarteten Umsatz von rund EUR 1 Milliarde für 2025.
- Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 im Einklang mit den Zielen von «NextGen Growth 2030».
- Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber: Umsatzanteil von CO2-armem Beton ECOPact stieg auf 31% des Gesamtumsatzes mit Transportbeton.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 24.10.2025.
+0,09 %
+3,34 %
+2,09 %
+5,65 %
+64,57 %
+236,07 %
+270,22 %
+182,10 %
+370,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte