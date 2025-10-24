Strategische Erfolge: Starke Wirkung zeigt sich!
Schindler zeigt in 2025 beeindruckende Ergebnisse mit wachsendem Umsatz und ehrgeizigen Umweltzielen.
- Auftragseingang und Umsatz von Schindler stiegen in den ersten neun Monaten 2025 auf CHF 8.524 Mio. bzw. CHF 8.155 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 3,8% bzw. 0,8% entspricht.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf CHF 1.022 Mio. mit einer EBIT-Marge von 12,5%, während die bereinigte EBIT-Marge bei 13,2% lag.
- Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 796 Mio., was 9,8% des Umsatzes entspricht.
- Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit stieg um 3,6% auf CHF 967 Mio.
- Die Prognose für 2025 wurde angepasst, mit einer erwarteten EBIT-Marge von etwa 12,5% (vorher: ~12%).
- Schindler hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, durch eine 90%ige Reduktion der Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3, basierend auf dem Jahr 2020.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 24.10.2025.
