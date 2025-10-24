    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHBM Healthcare Investments AktievorwärtsNachrichten zu HBM Healthcare Investments
    HBM Healthcare: Halbjahreszahlen 2025/26 veröffentlicht!

    Trotz herausfordernder Währungsbedingungen glänzt HBM Healthcare Investments AG mit einem beeindruckenden Halbjahresgewinn von CHF 96 Millionen. Übernahmen und positive klinische Ergebnisse trieben den Erfolg maßgeblich an. Der innere Wert je Aktie stieg um 6,1%, während der Aktienkurs um 4,0% zulegte. HBM blickt optimistisch in die Zukunft und erwartet steigendes Investoreninteresse im Biopharma-Sektor.

    Foto: adobe.stock.com
    • HBM Healthcare Investments AG erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025/2026 einen Gewinn von CHF 96 Millionen, trotz ungünstiger Währungsentwicklungen.
    • Haupttreiber des Gewinns waren Übernahmen und positive klinische Ergebnisse bei börsennotierten Portfoliounternehmen.
    • Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 6,1%, während der Aktienkurs um 4,0% zulegte, jedoch weiterhin mit einem hohen Abschlag zum NAV notiert.
    • Der Wert der börsennotierten Unternehmen stieg um CHF 132 Millionen, trotz negativer Währungseffekte von CHF 101 Millionen.
    • Die privaten Unternehmen belasteten das Ergebnis mit netto CHF 10 Millionen, wobei Swixx eine positive Geschäftsentwicklung aufwies und einen Dividendenertrag von CHF 13 Millionen erzielte.
    • HBM erwartet einen Anstieg des Investoreninteresses im Biopharma-Sektor, was zu weiteren Übernahmen und einer vorsichtigen Wiederöffnung der Kapitalmärkte führen könnte.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 24.10.2025.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
