Analysten uneins über Teslas Zukunft nach enttäuschenden Zahlen

Während Optimisten wie Morgan Stanley auf Teslas langfristige Führungsrolle im Bereich autonomes Fahren setzen, warnen andere Banken vor einer gefährlichen Überbewertung und einem zunehmend bröckelnden Kerngeschäft.

Die Tesla -Zahlen für das dritte Quartal sorgten an der Wall Street für ein geteiltes Echo. Zwar verfehlte der Elektroautobauer die Gewinnerwartungen, doch im Mittelpunkt steht weniger das Ergebnis selbst – sondern die Frage, wie tragfähig Elon Musks Vision eines KI-getriebenen Konzerns tatsächlich ist.

Von Autobauer zu KI-Konzern

Kaum ein Analyst spricht noch über Teslas Autos. Stattdessen dreht sich die Diskussion fast ausschließlich um den Übergang hin zu Robotaxi-Diensten, humanoiden Robotern und künstlicher Intelligenz. Doch gerade diese Transformation sorgt für die größten Zweifel.

Tesla bleibt ein Unternehmen, das stärker von Narrativen lebt als von Kennzahlen. Das zeigte sich auch in den Kommentaren der Analysten, die nach den Quartalszahlen deutlich zwischen langfristiger Vision und kurzfristiger Realität unterscheiden.

Die UBS sieht Tesla in einer Übergangsphase vom Elektroautobauer zum KI-Unternehmen. Doch laut den Analysten ist diese Zukunftsvision bereits im Aktienkurs eingepreist. Das aktuelle Geschäft stütze sich weiter auf Autos und Energie, während der Markt den künftigen KI-Erfolg schon vollständig vorwegnehme. UBS bleibt deshalb bei einer Verkaufsempfehlung und senkt das Kursziel auf 247 US-Dollar, was einem Rückschlagspotenzial von über 40 Prozent entspricht.

Skepsis über Teslas operative Basis

Wells Fargo Analyst Colin Langan wirft dem Unternehmen vor, sich zunehmend in Zukunftsversprechen zu verlieren, während das Kerngeschäft schwächer werde. Die Vielzahl an Ankündigungen – von humanoiden Robotern bis zu autonomen "Cybercabs" – erscheine "ambitioniert, aber unrealistisch im aktuellen Tempo". Langan betont, dass "das Kerngeschäft weiter erodiert, während Robotaxi und Optimus deutlich länger brauchen werden, um zu skalieren". Mit einem Kursziel von 120 US-Dollar signalisiert er eines der pessimistischsten Szenarien an der Wall Street.

Zwischen Gelassenheit und Zurückhaltung

Etwas nüchterner bewertet Jefferies die Lage. Zwar räumen die Analysten ein, dass Tesla beim operativen Ergebnis leicht enttäuschte, doch loben den starken Cashflow. "Das Autogeschäft treibt die Bewertung nicht mehr, liefert aber immer noch genug freie Mittel, um die Zukunftsprojekte zu finanzieren", heißt es im Kommentar. Die Einschätzung bleibt daher neutral – mit einem Kursziel von 300 US-Dollar.

Auch bei Barclays liegt der Fokus längst nicht mehr auf kurzfristigen Ertragszahlen. Man betont dort, dass "die Ergebnisse zweitrangig sind", weil Teslas Zukunft klar in Richtung Autonomie und Robotik ziele.

Optimisten setzen weiter auf Musks Technologie-Vision

Goldman Sachs hält an seiner neutralen Bewertung fest, zeigt sich aber optimistisch: "Langfristig könne Tesla vor allem durch Autonomie und Robotik wachsen, auch wenn die Erwartungen realistischer ausfallen dürften als von Musk prognostiziert."

Morgan Stanley Analyst Adam Jonas sieht den Konzern mitten im "würdigen Ausstieg aus dem klassischen Auto-Geschäft". Tesla halte eine starke Cashflow-Position und bleibe ein zentraler Technologietreiber im Wettbewerb mit den "Magnificent Seven".

Auch die Deutsche Bank bleibt zuversichtlich. Sie hebt ihr Kursziel leicht auf 440 US-Dollar an und betont Musks Führungsrolle als entscheidenden Faktor. Zwar kämen Projekte wie Robotaxi und der humanoide Roboter Optimus langsamer voran, doch bleibe Tesla "technologisch in einer einzigartigen Position".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 449,0USD auf Nasdaq (24. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!