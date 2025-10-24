    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBB Biotech AktievorwärtsNachrichten zu BB Biotech
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    BB Biotech AG: Spannender Zwischenbericht enthüllt!

    BB Biotech AG überrascht mit einem beeindruckenden Gewinnsprung im dritten Quartal 2025 und unterstreicht damit ihre Expertise in der Investition in zukunftsweisende Medikamentenentwicklungen.

    BB Biotech AG: Spannender Zwischenbericht enthüllt!
    Foto: adobe.stock.com
    • BB Biotech AG hat am 24. Oktober 2025 ihren Zwischenbericht per 30. September 2025 veröffentlicht.
    • Der Gewinn nach Steuern beträgt CHF 106 Mio., im Vergleich zu CHF 16 Mio. im Vorjahr.
    • Im 3. Quartal 2025 wurde ein Gewinn von CHF 448 Mio. erzielt, während im Vorjahr ein Verlust von CHF 157 Mio. verzeichnet wurde.
    • Der Zwischenbericht ist auf den Webseiten report.bbbiotech.ch/Q325 und www.bbbiotech.com verfügbar.
    • BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft, die seit 1993 in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung investiert.
    • Die Anlageentscheidungen werden von einem erfahrenen Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG getroffen.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei BB Biotech ist am 24.10.2025.

    Der Kurs von BB Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.


    BB Biotech

    +0,12 %
    -0,06 %
    +5,09 %
    +18,84 %
    +2,93 %
    -24,59 %
    -27,88 %
    -16,76 %
    +650,64 %
    ISIN:CH0038389992WKN:A0NFN3





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BB Biotech AG: Spannender Zwischenbericht enthüllt! BB Biotech AG überrascht mit einem beeindruckenden Gewinnsprung im dritten Quartal 2025 und unterstreicht damit ihre Expertise in der Investition in zukunftsweisende Medikamentenentwicklungen.