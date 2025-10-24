BB Biotech AG: Spannender Zwischenbericht enthüllt!
BB Biotech AG überrascht mit einem beeindruckenden Gewinnsprung im dritten Quartal 2025 und unterstreicht damit ihre Expertise in der Investition in zukunftsweisende Medikamentenentwicklungen.
- BB Biotech AG hat am 24. Oktober 2025 ihren Zwischenbericht per 30. September 2025 veröffentlicht.
- Der Gewinn nach Steuern beträgt CHF 106 Mio., im Vergleich zu CHF 16 Mio. im Vorjahr.
- Im 3. Quartal 2025 wurde ein Gewinn von CHF 448 Mio. erzielt, während im Vorjahr ein Verlust von CHF 157 Mio. verzeichnet wurde.
- Der Zwischenbericht ist auf den Webseiten report.bbbiotech.ch/Q325 und www.bbbiotech.com verfügbar.
- BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft, die seit 1993 in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung investiert.
- Die Anlageentscheidungen werden von einem erfahrenen Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG getroffen.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei BB Biotech ist am 24.10.2025.
Der Kurs von BB Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im
Plus.
+0,12 %
-0,06 %
+5,09 %
+18,84 %
+2,93 %
-24,59 %
-27,88 %
-16,76 %
+650,64 %
