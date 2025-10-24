JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Chipkonzerns laufe schleppender als gedacht, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Die Profitabilität leide besonders unter dem schwachen Absatz im Bereich Siliziumkarbid. Mittelfristig bleibt Menon jedoch optimistisch angesichts geringer Lagerbestände und aktuell zurückhaltender Kunden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 22,24EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 07:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
