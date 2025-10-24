JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Chipkonzerns laufe schleppender als gedacht, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Die Profitabilität leide besonders unter dem schwachen Absatz im Bereich Siliziumkarbid. Mittelfristig bleibt Menon jedoch optimistisch angesichts geringer Lagerbestände und aktuell zurückhaltender Kunden./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 22,24EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 07:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +18,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer