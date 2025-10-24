ArisGlobal erhält „New Product Innovation Recognition 2025" von Frost & Sullivan für seine einzigartige agentische Pharmakovigilanz-KI

Die Auszeichnung würdigt den MedDRA Coding Agent für die Neudefinition der Pharmakovigilanz durch erweiterte Automatisierung, Genauigkeit und Kundennutzen

BOSTON, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein auf KI spezialisiertes Technologieunternehmen an vorderster Front der Biowissenschaften und Entwickler von LifeSphere, teilte heute mit, dass es mit dem Global New Product Innovation Recognition 2025 von Frost & Sullivan in der Kategorie „Intelligent MedDRA Coding" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung würdigt den bahnbrechenden MedDRA Coding Agent von ArisGlobal, die branchenweit erste agentische KI für die Pharmakovigilanz, die die Art und Weise revolutioniert, wie Sicherheitsdaten kodiert, analysiert und bereitgestellt werden.