ArisGlobal erhält „New Product Innovation Recognition 2025" von Frost & Sullivan für seine einzigartige agentische Pharmakovigilanz-KI
Die Auszeichnung würdigt den MedDRA Coding Agent für die Neudefinition der Pharmakovigilanz durch erweiterte Automatisierung, Genauigkeit und Kundennutzen
BOSTON, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein auf KI spezialisiertes Technologieunternehmen an vorderster Front der Biowissenschaften und Entwickler von LifeSphere, teilte heute mit, dass es mit dem Global New Product Innovation Recognition 2025 von Frost & Sullivan in der Kategorie „Intelligent MedDRA Coding" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung würdigt den bahnbrechenden MedDRA Coding Agent von ArisGlobal, die branchenweit erste agentische KI für die Pharmakovigilanz, die die Art und Weise revolutioniert, wie Sicherheitsdaten kodiert, analysiert und bereitgestellt werden.
Seinen MedDRA Coding Agent lancierte ArisGlobal im April 2025 und stieß damit schnell auf großes Interesse. Die Lösung nutzt agentische KI, um das menschliche Urteilsvermögen bei der medizinischen Kodierung zu emulieren und die Einschränkungen statischer, regelbasierter Systeme zu beseitigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automatisierungswerkzeugen interpretiert der MedDRA Coding Agent die klinische Sprache dynamisch, wählt geeignete Argumentationspfade und lernt aus dem Feedback der Prüfer, um die Genauigkeit und Transparenz kontinuierlich zu verbessern.
Zu den wichtigsten Funktionen von MedDRA Coding Agent gehören:
- Agentisches Kontextverständnis – interpretiert die klinische Sprache über die Schlüsselwörter hinaus und versteht die Bedeutung und Absicht.
- Kontinuierliche Lernschleife – passt sich in Echtzeit den Korrekturen der Prüfer und der sich entwickelnden MedDRA-Terminologie an.
- Erklärbare und überprüfbare Entscheidungen – liefert transparente Begründungen und gewährleistet die regulatorische Compliance.
- Mehrsprachigkeit und Unternehmenstauglichkeit – unterstützt globale Operationen, Integrationen und Validierungsanforderungen.
- Adaptive Zusammenarbeit – eskaliert nur bei Bedarf und bietet abgestufte, rationale Codierungsoptionen.
Dieser Ansatz der nächsten Generation hat zu erheblichen Effizienzsteigerungen bei der Kodierung geführt, den Aufwand für manuelle Überprüfungen reduziert und zugleich die Konsistenz und Compliance in großen, globalen Teams verbessert.