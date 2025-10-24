    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics
    JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 26,40 auf 24,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz einer deutlichen Korrektur sei es zu früh, um sich für die Aktie des Halbleiterherstellers wieder zu begeistern, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 22,42EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 26,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



